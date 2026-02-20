PRESSIG, LKR. KRONACH. Nach einer Gewalttat, bei der eine 75-jährige Frau ums Leben kam, nahmen Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstagmorgen den tatverdächtigen 78-jährigen Ehemann in dessen Wohnhaus fest. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 7.45 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale ein. Ein Nachbar des Ehepaars teilte telefonisch mit, dass es in Pressig zu einer Gewalttat gekommen sei. Aufgrund der Mitteilung fuhren daraufhin mehrere Polizeistreifen, Rettungskräfte und ein Notarzt zu dem Mehrfamilienhaus. Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Gewaltdelikt, bei dem der Ehemann seine Frau mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt haben soll. Die Polizisten nahmen den 78-jährigen deutschen Mann am mutmaßlichen Tatort widerstandslos fest. Die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen vor Ort wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Der 78-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.