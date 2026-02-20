HEILIGENSTADT I.OBERFRANKEN, LKR. BAMBERG. Ein 76-jähriger Mann ist offenbar infolge eines Brandgeschehens in seinem Wohnhaus verstorben. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Ein Bekannter hatte den Mann am Mittwoch leblos in seinem freistehenden Einfamilienhaus aufgefunden und die Einsatzkräfte verständigt. Beim Betreten des Anwesens waren die Räumlichkeiten noch stark verraucht.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es in der Nähe eines Ölofens zu einem Brand gekommen sein. Infolge der Rauch- und Gasentwicklung, insbesondere durch Kohlenmonoxid, erlitt der 76-jährige deutsche Wohnungsinhaber mutmaßlich eine tödliche Vergiftung. Er wurde neben seinem Bett aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass er es nicht mehr schaffte, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Der Brand dürfte sich bereits am Dienstag oder möglicherweise zu einem noch früheren Zeitpunkt ereignet haben. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände dauern an.