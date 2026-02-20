NIEDERBAYERN. Angesichts der seit gestern z. T. anhaltenden Schneefälle registrierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern bis heute früh rund 55 witterungsbedingte Einsätze.

Davon ereigneten sich rund 30 Verkehrsunfälle, bei denen es soweit bislang bekannt, bei Sachschäden blieb. Bei den restlichen Einsätzen handelte es sich um Unterstützungseinsätze, z. B. wegen liegengebliebener Fahrzeuge. Regionale Schwerpunkte waren nicht erkennbar.

Veröffentlicht: 20.02.2026, 07.25 Uhr