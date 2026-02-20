REGENSBURG. Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kam es im Stadtteil Kumpfmühl zu einer Bedrohungslage mit einer Schusswaffe.

Gegen 17.30 Uhr geriet eine Personengruppe vor einem Wohngebäude in ein Streitgespräch. Im Verlauf zog ein 29‑jähriger Tunesier eine Pistole, zeigte diese vor und begab sich anschließend in die Wohnung einer 21‑jährigen Syrerin. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage wurden die Einsatzörtlichkeit abgesperrt und Spezialeinsatzkräfte des SEK Nordbayern hinzugezogen, die beide Personen in der Wohnung festnahmen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Pistole, eine Luftdruckwaffe, konnte im Zuge des Einsatzes sichergestellt werden.

Eine Gefährdung unbeteiligter Personen bestand nach aktuellem Stand nicht. Durch die notwendigen Absperrmaßnahmen kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bischof‑Wittmann‑Straße.

Die Ermittlungen dauern an und werden weiter mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet.