MEMMINGEN. Am Mittwoch, den 18.02.2026, wurde gegen Abend in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Steinheim ein 62 und 68 Jahre altes Ehepaar tot aufgefunden. Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst ergab sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Aufgrund dessen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die weiteren Ermittlungen. In den Morgenstunden wurde ein 45-jähriger deutsch-irakischer Tatverdächtiger wegen des Tatvorwurfs des Mordes in zwei Fällen vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde heute am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Tathergang und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. (KPI Memmingen)

