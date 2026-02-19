CHIEMING, OT ISING, LKR. TRAUNSTEIN. Bei Arbeiten an einem motorisierten Golfwagen kam am Donnerstag, 19. Februar 2026, ein Angestellter (54†) eines Golfclubs in Chieming ums Leben. Das mehrere Hundert Kilogramm schwere Fahrzeug geriet auf den Mann, der für seine Arbeiten unter dem Golfwagen lag. Die Kriminalpolizei Traunstein untersucht jetzt, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Von der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde am Donnerstagvormittag (19.02.2026) gegen 11.15 Uhr auch die Polizei zu einem Einsatz im Chieminger Ortsteil Ising mitalarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Angestellter (54†) des dortigen Golfclubs wohl Arbeiten an einem Golfwagen durchgeführt hatte. Der Mann lag dabei unter dem mehrere Hundert Kilogramm schweren Fahrzeug und wurde von diesem aus bislang ungeklärter Ursache eingeklemmt und mutmaßlich erdrückt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des rumänischen Staatsangehörigen, der im Landkreis wohnhaft gewesen war, feststellen.

Die ersten Maßnahmen am Unfallort übernahmen Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Traunstein. Die weiteren Untersuchungen zur Klärung übernahm das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein mit Unterstützung durch den Kriminaldauerdienst (KDD).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen auszugehen. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es derzeit keine.