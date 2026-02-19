REISBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach einem größeren Polizeieinsatz am vergangenen Freitag im Gemeindegebiet Reisbach ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Landshut gegen den 18-Jährigen, u. a. wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Nachdem der 18-Jährige zunächst in einer Fachklinik untergebracht war hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut heute einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung erlassen.

Veröffentlicht: 19.02.2026, 15.30 Uhr