COBURG, LKR. COBURG. Seit 12.15 Uhr registriert die Polizei zahlreiche versuchte Callcenterbetrüge im Landkreis Coburg. Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen insbesondere ältere Menschen zu verunsichern.

Die Anrufer behaupten, in der Nachbarschaft habe es Einbrüche gegeben. Ein weiterer Einbruch stehe unmittelbar bevor. Zum Schutz des Vermögens sollten Bargeld und Wertgegenstände an angebliche Polizeibeamte oder Boten übergeben werden. In mehreren Fällen meldeten sich falsche Beamte bereits zur Abholung an.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und warnt eindringlich vor den aktuellen Anrufen.



Polizeibeamte holen niemals Bargeld oder Wertgegenstände bei Bürgern ab. Auch fordern sie niemals dazu auf, Vermögenswerte zur angeblichen Sicherung zu übergeben.

Die Polizei rät: