ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, den 18. Februar 2026, kam es in zwei Mehrparteienhäusern zu Kellerbränden. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigeren sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Rosenheim führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Mittwochnachmittag (18. Februar 2026), gegen 17.30 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim ein ausgelöster Feuermelder in einem Mehrparteienhaus in der Lena-Christ-Straße in Rosenheim gemeldet. Vor Ort stellten die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen kleineren Brandherd im Keller fest und löschten diesen umgehend ab.

Nach weiterem Erkunden durch die Feuerwehr konnte im Nebengebäude – ebenfalls im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses, eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Brand konnten rasch gelöscht werden; das Kellerabteil brannte vollständig aus.

Verletzt wurde durch die Brände glücklicherweise niemand. Durch das größere Feuer entstand jedoch ein Sachschaden im niedrigeren sechsstelligen Bereich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort trafen Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim. Nach Einbindung des Kriminaldauerdienstes (KDD) werden die weiteren Ermittlungen durch die Brandfahnder der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Mittwoch, den 18. Januar 2026, zwischen ca. 16.50 und 17.30 Uhr im Bereich der Lena-Christ-Straße in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.