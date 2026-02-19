0257 - Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Mittwoch (18.02.2026) war eine 25-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Drogen in der Straße „Unterer Talweg“ unterwegs.

Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 25-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-Jährige.

Die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0258 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Innenstadt - Am Mittwoch (18.02.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein in der Oberbürgermeister-Hohner-Straße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 21-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Außerdem war der 21-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0259 - Polizei nimmt Ladendiebin fest

Hochzoll - Am Mittwoch (11.02.2026) entwendete eine 31-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 15.30 Uhr hielt sich die 31-Jährige zusammen mit ihren Kindern in dem Supermarkt auf. Die Frau übergab einem ihrer Kinder Waren im mittleren zweistelligen Bereich. Sie selbst begab sich anschließend zum Kassenbereich. Das Kind verließ über einen anderen Ausgang mit den Waren das Geschäft. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Kind und forderte es auf, zurück in das Geschäft zu kommen. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 31-Jährige.

Die 31-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.