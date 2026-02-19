PASSAU. Am Mittwochabend (18.02.2026) wurde einer Frau in der Brunngasse die Handtasche entrissen. Der bislang unbekannte Täter konnte sich entfernen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.30 Uhr befand sich eine 80-Jährige fußläufig in der Brunngasse. Unvermittelt attackierte sie ein Unbekannter und entriss ihr die Handtasche samt Inhalt und flüchtete in Richtung Parkplatz am Schanzl. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170cm groß

Schlanke Statur

Dunkle Jeans und dunkle Jacke

Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 19.02.2026, 13.15 Uhr