GÜNZBURG. Seit dem 13.02.2026 wird ein 56-jähriger Mann vermisst. Wer kann Hinweise auf seinen Verbleib geben?

Der 56-Jährige hielt sich zuletzt in einer Klinik in Günzburg auf. Zuletzt wurde der Mann am 13.02.2026 gegen Nachmittag von einem Busfahrer im Bereich „Am Stadtbach“ in Günzburg gesehen. Seitdem fehlt von dem 56-Jährigen jede Spur. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Nach aktuellen Erkenntissen der Polizei könnte 56-Jährige zu Fuß oder mit dem ÖPNV unterwegs sein. Möglicherweise könnte er sich auch im Bereich Unterfranken oder Aichach aufhalten.

Beschreibung des Vermissten:

172 cm groß

ca. 80 kg. schlanke Statur, breite Schultern,

lange, weiß/graue Haare (meist zum Dutt gebunden)

vermutlich weiß/grauer Vollbart

trägt vermutlich eine Brille sowie eine hellgraue Jack und Jeans und führt eine rote Sporttasche mit sich

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Überprüfungen der Polizei verliefen ohne Ergebnis. Das Fernbleiben entspricht nicht dem gewohnten Verhaltensmuster des 56-Jährigen.

Die Vermisstenfahndung finden sie hier.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Tel. 08221 919-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).