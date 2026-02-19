FÜSSEN. Nachdem eine 44-Jährige seit Dezember vergangenen Jahres ihren Birma-Kater vermisste, meldete sie der PI Füssen Anfang Januar ihren Verdacht, dass ihr Kater entwendet worden sein könnte.

Die zwei Birma-Kater der 44-jährigen Besitzerin mit den Namen „Hubert“ und „Staller“ waren als Freigänger auch immer wieder bei den Nachbarn zugegen. Nach dem Umzug der Nachbarn fehlte von „Staller“ jede Spur. Die Ermittlungen der PI Füssen konkretisierten den Verdacht, sodass über die Staatsanwaltschaft Kempten ein Durchsuchungsbeschluss für die neue Anschrift der ehemaligen Nachbarn in Sachsen erwirkt werden konnte. Als die sächsischen Beamten den Beschluss vollzogen, versuchte der Ehemann der 57-jährigen beschuldigten Deutschen den Kater über die Terrasse noch rechtzeitig hinauszulassen. Die Beamten konnte dies aber unterbinden, sodass „Staller“ schließlich seiner rechtmäßigen Besitzerin übergeben werden konnte, die ihren Kater nach einer Fahrt von ca. 600 Kilometern in Empfang nahm. (PI Füssen)

