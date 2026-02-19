Rund 70 wetterbedingte Einsätze in Unterfranken - Überwiegend Unfälle mit Sachschaden und Verkehrsbehinderungen

UNTERFRANKEN. Der angekündigte Schneefall in der Nacht zum Donnerstag sorgte für viele Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Auf den verschneiten und teilweise rutschigen Straßen kam es am Morgen zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und mehreren Unfällen.

Rund 70 Einsätze - Schwerpunkt auf A3

Wegen des winterlichen Wetters war die Polizei in Unterfranken bislang (Stand 09:00 Uhr) zu rund 70 Einsätzen, davon rund 45 Unfällen, unterwegs. Meistens handelte es sich um liegengebliebene Lkw auf den Autobahnen und um Unfälle, bei denen Autos von der Straße abgekommen sind. Dem Sachstand nach bei nur einem dieser wetterbedingten Unfälle wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die meisten Vorfälle führten glücklicherweise nur zu Sachschäden.

Der Einsatzschwerpunkt war die A3 im Bereich zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn. Hier kam es insbesondere auf Grund liegengebliebener Lkw zu Verkehrsbehinderungen.

Wie folgt finden Sie nochmals die wichtigsten Tipps der unterfränkischen Polizei:

Geschwindigkeit anpassen: Fahren Sie stets den Straßenverhältnissen angepasst.

Fahren Sie stets den Straßenverhältnissen angepasst. Abstand halten: Durch längere Bremswege ist ein größerer Abstand zum Vorausfahrenden nötig. Fahren Sie vorausschauend, um Bremsmanöver frühzeitig einschätzen zu können.

Durch längere Bremswege ist ein größerer Abstand zum Vorausfahrenden nötig. Fahren Sie vorausschauend, um Bremsmanöver frühzeitig einschätzen zu können. Vorsichtig lenken : Besonders in Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Lenkbewegungen zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen.

: Besonders in Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Lenkbewegungen zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen. Hauptstraßen nutzen: Nebenstraßen und Schleichwege sind oft später geräumt oder gestreut. Auf viel befahrenen Straßen ist der Winterdienst meist früher unterwegs.

Nebenstraßen und Schleichwege sind oft später geräumt oder gestreut. Auf viel befahrenen Straßen ist der Winterdienst meist früher unterwegs. Vorsichtig bremsen: Bremsen Sie frühzeitig. Vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken besteht erhöhte Glättegefahr.

Das Polizeipräsidium Unterfranken ist auch auf WhatsApp online! Abonnieren Sie unseren Kanal "Polizei Unterfranken" und bleiben Sie auf dem Laufenden!

➡️Hier geht es zu unserem Kanal