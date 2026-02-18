0250 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Universitätsviertel – In der Zeit von Montag (16.02.2026), 18.00 Uhr, bis Dienstag (17.02.2026), 08.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam zu Büroräumlichkeiten in der Straße „Am Messezentrum“ Zutritt.

Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten dort einen gesamten Tresor. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Beuteschaden im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen".

Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet:

https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

0251 - Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg - Am Montag (16.02.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 56-Jährige um einen niedrigen sechststelligen Betrag.

Der Frau wurde eine SMS-Mitteilung über eine nicht autorisierte Onlineabbuchung zugeschickt. Darüber sollte sie sich mit einem vermeintlichen Kundenservice einer Tradingplattform telefonisch in Verbindung setzen.

Aufgrund des Telefonats überwies letztlich die 56-Jährige einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen Unbekannt.

Die 56-Jährige sowie ihr Ehemann besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

0252 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochzoll - Von Montag (16.02.2026), 17.30 Uhr, auf Dienstagmorgen (17.02.2026), beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand durch Graffiti in der Grüntenstraße.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 entgegen.

0253 - Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Kriegshaber - Am Dienstag (17.02.2026) verschaffte sich ein unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 13.00 Uhr klingelte ein mutmaßlicher Wasserversorgungstechniker an der Wohnungstüre einer 88-Jährigen. Im weiteren Verlauf verschaffte er sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung. Nachdem der unbekannte Täter die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 88-jährige Frau, dass ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls.

Die 88-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.).

Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den

Polizeinotruf 110. Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0254 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lechhausen - Am Dienstag (17.02.2026) fuhr ein 58-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Elisabethstraße.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 58-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Der 58-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.