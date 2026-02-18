EBERSBERG, OT. KUMPFMÜHLE, 18.02.2026_Im Zeitraum vom 16.02.26 bis zum 17.02.26 kam es am Wertstoffhof in Ebersberg, Kumpfmühle zu einem Einbruch. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude des Wertstoffhofs. In der Folge verwüsteten sie das Büro und entwendeten einen Tresor. Die Täter flüchteten schließlich mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.