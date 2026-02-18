NIEDERBAYERN. Am heutigen Aschermittwoch (18.02.2026) fanden in Niederbayern im Rahmen des traditionellen Politischen Aschermittwochs wieder mehrere Veranstaltungen verschiedener politischer Parteien statt. Der polizeiliche Einsatz verlief störungsfrei.

Bei der Veranstaltung im Donau-Gewerbepark in Osterhofen fanden zwei angemeldete Gegenversammlungen mit insgesamt circa 130 Teilnehmern statt. Im Rahmen der sich fortbewegenden Versammlung mit circa 30 Teilnehmern vom Bahnhof über den Stadtplatz bis zum Donau-Gewerbepark kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Alle Veranstaltungen konnten wie geplant durchgeführt werden. Bei den Versammlungen in Osterhofen wurden zwei Verstöße nach dem Versammlungsgesetz festgestellt, ansonsten verliefen diese störungsfrei.

Mit dem Einsatz unserer zahlreichen Einsatzkräfte konnten wir erneut die Sicherheit aller Veranstaltungsteilnehmer gewährleistet. Gleichzeitig aber konnten wir ebenso dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit gerecht werden. Wir können heute ein durchweg positives Fazit ziehen, so der Gesamteinsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Stephan Seiler.

