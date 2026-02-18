HALBLECH. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der Kreisstraße OAL 8 zwischen Halblech und Prem ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 20-jährige deutsche Pkw-Fahrerin kam bei schneeglatter Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die alarmierten Feuerwehren befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Fahrzeug. Die 20‑Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Unfallklinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Füssen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. (PI Füssen)

