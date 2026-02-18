NÜRNBERG. (157) Eine verdächtige Substanz in einem Brief im Gewerkschaftsgebäude am Nürnberger Kornmarkt löste am Mittwochvormittag (18.02.2026) einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Eine Analyse des unbekannten Stoffs steht noch aus.



Die verdächtige Substanz in dem Brief ist gegen 10:30 Uhr aufgefunden worden. Da nicht bekannt ist, ob von dem Stoff eine Gefahr ausgeht, wurde der Bereich vorsichtshalber abgesperrt. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg ist für mögliche Dekontaminationsmaßnahmen vor Ort. Von dieser Vorsichtsmaßnahme sind bis zu elf Personen betroffen.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen – insbesondere zum Absender des Briefes sowie zur unbekannten Substanz – aufgenommen. Eine Analyse des Stoffs steht noch aus.



Erstellt durch: Marc Siegl