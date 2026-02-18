REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. Ein 18-jähriger Deutscher erstattete vergangene Woche bei der Polizeiinspektion Regenstauf Anzeige wegen Erpressung auf sexueller Grundlage. Der Geschädigte überwies infolge der Drohungen eines bislang unbekannten Täters einen Geldbetrag von über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Der 18-Jährige erschien vergangene Woche bei der Polizeiinspektion Regenstauf, um Anzeige wegen sogenannter „Sextortion“ zu erstatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 18-Jährige Anfang Februar 2026 über eine soziale Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert. Im weiteren Verlauf wurde die Konversation über einen Messenger-Dienst auf das Mobiltelefon des Geschädigten verlagert. Der bislang unbekannte Täter nutzte hierbei eine Telefonnummer mit amerikanischer Landesvorwahl. Im Rahmen des Austauschs übersandte der 18-Jährige intime Bildaufnahmen an die unbekannte Person. In der Folge forderte der unbekannte Täter die Zahlung von Bargeld und drohte für den Fall der Nichtzahlung mit der Veröffentlichung der übermittelten Bilder. Der Geschädigte kam den Forderungen nach und überwies mehrfach Geldbeträge an den bislang unbekannten Täter. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Betrugsmasche der sogenannten „Sextortion“ hin. Hierbei verschaffen sich bislang unbekannte Täter über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste intime Aufnahmen ihrer Chatpartner und setzen diese anschließend mit der Androhung einer Veröffentlichung unter Druck, um Geldforderungen durchzusetzen. Es wird empfohlen, keine intimen Inhalte an unbekannte Personen zu übermitteln und bei entsprechenden Vorfällen umgehend die Polizei zu verständigen.

Weitere Informationen zu dem Phänomen und entsprechende Warnhinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/.