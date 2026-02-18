DACHAU, 18.02.2027_Im Zeitraum vom 13.02.2026 bis 14.02.26 beschädigten in Dachau bislang unbekannte Täter Außenwände eines Gebäudes, eine Brücke und Verteilerkästen durch Graffitis. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind von den politisch motivierten Schmierereien die Außenfassade des Jugend- und Kulturzentrums an der Brunngartenstraße, eine Brücke an der Ludwig-Thoma-Straße, sowie mehrere über das Stadtgebiet verteilte Stromverteilerkästen betroffen.

Strafrechtlich relevant sind hier die Schriftzüge „SS“ und das Keltenkreuz.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden, dürfte sich aber im niedrigen 4-stelligen Eurobereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 08131/612-0 zu melden.



