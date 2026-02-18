HOF. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte politische Schriftzüge vor der Arbeitsagentur in der Äußeren Bayreuther Straße angebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei über die Schmierereien informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten der oder die Täter zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, vor dem Haupt- sowie dem Nebeneingang der Behörde den Schriftzug „Remigration now“ mit weißer Sprühfarbe auf dem Boden an.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Arbeitsagentur beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.