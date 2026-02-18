PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am gestrigen Dienstag (17.02.2026) kam es nach dem traditionellen Faschingsumzug zu einem Überfall, bei welchem einem Besucher von 3-4 Tätern der Geldbeutel geraubt wurde.

Gegen 18:45 Uhr hielt sich der 17-jährige deutsche Geschädigte in der Bachstraße in der Nähe der Kirche St. Martin auf. Während er seine Notdurft verrichtete, wurde er von einer Person von hinten gepackt und festgehalten, während zwei weitere Personen ihn nach seinem Geldbeutel durchsuchten. Im Anschluss entfernten sich die Täter in Richtung Bahnhofstraße. Im Geldbeutel befand sich ein höherer 3-stelliger Bargeldbetrag, welcher erbeutet werden konnte.

Nach ersten Erkenntnissen trug einer der Täter ein Bundeswehr-Kostüm und hatte blonde Haare. Näheres zu ihm sowie seinen Komplizen ist derzeit nicht bekannt. Bei der Tatausführung soll nach derzeitigem Stand auch ein jüngeres blondes Mädchen anwesend gewesen sein, deren Beteiligung noch ungewiss ist. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Wer sich zur Tatzeit im Bereich der Bachstraße/ Kirche St. Martin befand und Angaben zu verdächtigen Personen bzw. zu der genannten Personengruppe machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

