KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Donnerstag, 12. Februar, wurde ein über 80-jähriger Senior Opfer eines Callcenter-Betrugs durch bislang unbekannte Personen. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein über 80-jähriger Mann aus Kemnath erhielt am Donnerstagmorgen, 12. Februar, mehrere Anrufe von bislang unbekannten Personen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Dem Geschädigten wurde wahrheitswidrig mitgeteilt, seine in einem Bankschließfach deponierten Wertsachen seien aufgrund aktueller Ermittlungen in Gefahr. Im Vertrauen auf diese Angaben wurde der Senior aufgefordert, sein Schließfach zu räumen und die Wertgegenstände zur angeblichen Sicherstellung bereitzuhalten. Der Mann entnahm daraufhin Gold und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags, verpackte diese in einer Tasche und stellte sie in seiner Einfahrt an seiner Wohnanschrift in Kemnath ab. Gegen 12 Uhr wurde die Tasche durch eine bislang unbekannte Person abgeholt. Während der Übergabe wurde der über 80-Jährige angewiesen, sich in seine Wohnung zu begeben und die Haustüre zu verschließen. Im weiteren Verlauf forderten die Anrufer den Senior auf, zusätzlich einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag von seinem Konto abzuheben, um dieses angeblich auf Falschgeld zu überprüfen. Auch dieser Aufforderung kam der Mann nach. Gegen 16 Uhr wurde eine weitere Tasche mit Bargeld an derselben Örtlichkeit abgeholt. Der Geschädigte wurde erneut angewiesen, sich während der Abholung in seine Wohnung zu begeben. Der gesamte Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Zeugen, die am Donnerstag, 12. Februar, insbesondere im Bereich der Armesbergerstraße in Kemnath zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr sowie zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu bislang unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen „Falsche Polizisten“: