MARQUARTSTEIN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstagabend, 17. Februar 2026, brach im Saunabereich der Chiemgau-Klinik in Marquartstein ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag (17. Februar 2026), gegen 18.40 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung in Räumlichkeiten der Chiemgau-Klinik in Marquartstein ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen einen Brand im Bereich der Saunaanlage fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert und das Feuer abgelöscht werden. Dennoch brannte der Saunabereich komplett aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Patienten des Klinikums konnten nach einer vorsorglichen Unterbringung in der Turnhalle wieder wohlbehalten in ihre Zimmer zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Noch am gleichen Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Diese werden nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt.

Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.