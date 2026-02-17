ÜBERSEE, LKR. TRAUNSTEIN. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten am Samstag, 14. Februar 2026, in einem Zug in Richtung Österreich einen 28-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Dabei stellten die Beamten rund 160 Gramm Chrystal in seinem Gepäck sicher. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft; die weiteren Ermittlungen haben Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am Samstagmittag (14. Februar 2026) führten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding in einem Zug Richtung Österreich Kontrollen durch. Im Rahmen der Kontrolle eines 28-jährigen ungarischen Reisenden fanden die spezialisierten Fahnder der Fahndungsgruppe Schiene in Höhe Übersee mutmaßliches Chrystal in dessen Gepäck und stellten die Substanz sicher. Die anschließende Wägung ergab rund 160 Gramm.

Der 28-jährige ungarische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau wurde daraufhin festgenommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahmen die zuständigen Rauschgiftermittler der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.

Tags darauf, am Sonntag (15. Februar), wurde der Tatverdächtige auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein insbesondere wegen des Tatvorwurfs des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge der Ermittlungsrichterin zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl.

Der 28-Jährige wurde daraufhin unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er seitdem in Untersuchungshaft sitzt.