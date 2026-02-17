Mobile Wache unterwegs
0244 – Polizei ermittelt nach Brand
Stadtbergen – Am Sonntag (15.02.2025) kam es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße.
Gegen 07.00 Uhr bemerkte ein Bewohner den Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sechs Personen eine leichte Rauchgastvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Aktuellen Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.
0245 – Polizei ermittelt nach Betrug
Augsburg – Im vergangenen Monat betrog ein bislang unbekannter Täter eine 62-Jährige um einen hohen zweistelligen Betrag.
Seit Januar war die 62-Jährige über eine Internetplattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Der Unbekannte spielte der Frau romantisches Interesse vor und forderte sie auf, mehrere Guthabenkarten für ihn zu kaufen. Die 62-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich. Als der Unbekannte weitere Forderungen stellte, bemerkte die 62-Jährige den Betrug und verständigte die Polizei.
Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den Unbekannten.
Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Love- oder Romance-Scammer spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer. Über das Internet bauen sie Vertrauen auf. Dann fordern sie im Namen der Liebe Geld und andere finanzielle Gefallen. Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:
- Ignorieren - auf keinen Fall Geld überweisen
- Sichern alle Mails und Chats speichern
- Blockieren - jeglichen Kontakt abbrechen
- Hilfe holen - Anzeige bei der Polizei erstatten
Nähere Informationen unter folgenden Links:
https://www.polizei.bayern.de/mam/schuetzen-vorbeugen/lovescam_-_flyer_-_din_lang_-_4-seitig.pdf
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/
0246 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Firmengelände
Hammerschmiede – Am Sonntag (15.02.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ulstettstraße und entwendeten mehrere Gegenstände.
Zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr entwendeten die beiden unbekannten Täter mehrere Gegenstände von dem Firmengelände. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (14.02.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (15.02.2026), 09.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände Am Mittleren Moos ein.
Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
0247 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Hochfeld – In der Zeit von Freitag (13.02.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (16.02.2026), 15.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Eisenbahnwagen bei der Parkanlage in der Firnhaberstraße mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 entgegen.
0248 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Oberhausen – Am Montag (16.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen vor, während und nach der Straßenbahnfahrt von der Donauwörther Straße Richtung Haunstetten bis zur Haltestelle „Baugenossenschaft“.
Gegen 20.15 Uhr gerieten der 27-Jährige und der 29-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Männer leicht.
Polizeibeamte stellten anschließend beide Männer an der Wohnanschrift des 29-Jährigen fest. Beide Männer befanden sich offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille und bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,85 Promille.
Scheinbar beobachteten mehreren bislang unbekannten Zeugen die Auseinandersetzung.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Der 27-Jährige besitzt die deutsche und serbische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0249 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Asbach-Bäumenheim / Bundesstraße B2 - FR Norden – Am gestrigen Montag (16.02.2026) ereignete sich auf der B2 ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete, verletzt wurde aber niemand.
Gegen 06.00 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe Asbach-Bäumenheim fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Gespann rechts neben dem 33-Jährigen. Der Unbekannte wechselte auf die Fahrspur der 33-Jährigen. Um einen vermeintlichen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 33-Jährige stark ab und wich dem Unbekannten aus. Dabei geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern und touchierte beide Leitplanken.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.
Im weiteren Verlauf entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.
Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
