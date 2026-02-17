0245 – Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg – Im vergangenen Monat betrog ein bislang unbekannter Täter eine 62-Jährige um einen hohen zweistelligen Betrag.

Seit Januar war die 62-Jährige über eine Internetplattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Der Unbekannte spielte der Frau romantisches Interesse vor und forderte sie auf, mehrere Guthabenkarten für ihn zu kaufen. Die 62-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich. Als der Unbekannte weitere Forderungen stellte, bemerkte die 62-Jährige den Betrug und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den Unbekannten.

Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Love- oder Romance-Scammer spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer. Über das Internet bauen sie Vertrauen auf. Dann fordern sie im Namen der Liebe Geld und andere finanzielle Gefallen. Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Ignorieren - auf keinen Fall Geld überweisen

Sichern alle Mails und Chats speichern

Blockieren - jeglichen Kontakt abbrechen

Hilfe holen - Anzeige bei der Polizei erstatten

Nähere Informationen unter folgenden Links:

www.polizei.bayern.de/aha

https://www.polizei.bayern.de/mam/schuetzen-vorbeugen/lovescam_-_flyer_-_din_lang_-_4-seitig.pdf

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

0246 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Firmengelände

Hammerschmiede – Am Sonntag (15.02.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ulstettstraße und entwendeten mehrere Gegenstände.

Zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr entwendeten die beiden unbekannten Täter mehrere Gegenstände von dem Firmengelände. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (14.02.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (15.02.2026), 09.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände Am Mittleren Moos ein.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0247 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochfeld – In der Zeit von Freitag (13.02.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (16.02.2026), 15.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Eisenbahnwagen bei der Parkanlage in der Firnhaberstraße mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 entgegen.

0248 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Montag (16.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen vor, während und nach der Straßenbahnfahrt von der Donauwörther Straße Richtung Haunstetten bis zur Haltestelle „Baugenossenschaft“.

Gegen 20.15 Uhr gerieten der 27-Jährige und der 29-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Männer leicht.

Polizeibeamte stellten anschließend beide Männer an der Wohnanschrift des 29-Jährigen fest. Beide Männer befanden sich offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille und bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,85 Promille.

Scheinbar beobachteten mehreren bislang unbekannten Zeugen die Auseinandersetzung.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Der 27-Jährige besitzt die deutsche und serbische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.