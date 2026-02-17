AUßERNZELL, LKR. DEGGENDORF. Im Tatzeitraum von 13.02.2026, 19.00 Uhr, bis 16.02.2026, 06.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude am Gerhard-Neumüller-Weg ein und verursachten einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zutritt in ein Gebäudeteil. Dort und im darunter befindlichen Erdgeschoss wurden Büros durchsucht. Zudem wurden ein Strandtresor und zwei Stahlschränke angegangen. Der Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, jedoch entstand ein hoher Sachschaden von circa 50.000 Euro.

Nach Erstaufnahme von Beamten der Polizeiinspektion Deggendorf wurden die Ermittlungen noch vor Ort von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Dabei wurden diverse Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zu den Tätern liegen derzeit keine Hinweise vor.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im genannten Tatzeitraum am Gerhard-Neumüller-Weg geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 17.02.2026, 13.10 Uhr