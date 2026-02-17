NÜRNBERG. (153) Am Montagabend (16.02.2026) griff ein 29-jähriger Mann in einer U-Bahn der Linie U3 in Nürnberg einen unbeteiligten Fahrgast an und bedrohte ihn. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.



Gegen 19:45 Uhr bedrohte ein 29-Jähriger Mann (deutsch) in einer U-Bahn der Linie U3 einen unbeteiligten 20-Jährigen (afghanisch) mit einem sogenannten Kubotan, einem Nahkampfmittel in Form eines kurzen Stabs. Kurz darauf führte der Tatverdächtige Schlag- und Stichbewegungen in Richtung des Geschädigten aus, ohne ihn zu treffen. Zudem forderte er erfolglos die Herausgabe des Mobiltelefons des 20-Jährigen.

An der Haltestelle Maxfeld verließ der 29-Jährige die U-Bahn und nahm eine neben dem Geschädigten abgestellte Sporttasche an sich. Dem 20-Jährigen gelang es jedoch, seine Tasche noch am Bahnsteig wieder an sich zu nehmen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) nahmen den alkoholisierten 29-Jährigen noch am Bahnsteig widerstandslos vorläufig fest.



Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 29-Jährigen. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl