Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Am späten Sonntagabend kam es in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten, bei der ein 41-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 21-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten die 21-jährige deutsch-amerikanische Beschuldigte und ihr 41 Jahre alter deutscher Bekannter kurz vor Mitternacht in der Wohnung der Frau in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll die Beschuldigte mehrfach mit einem Küchenmesser auf den Mann eingestochen haben.

Er flüchtete anschließend aus der Wohnung und machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, weshalb Nachbarn den Notruf wählten. Einsatzkräfte trafen ihn blutüberströmt und mit mehreren Stichverletzungen an. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Bamberger Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert. Nach aktuellem Stand befindet sich der 41-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Polizeikräfte nahmen die 21-Jährige noch vor Ort widerstandslos fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde die Beschuldigte am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung der Staatsanwaltschaft Bamberg mit der Kriminalpolizei Bamberg geführt.