BAYREUTH. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Dienstagvormittag unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus in der Stolzingstraße und entwendete Goldschmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Am 10.02.2026, gegen 10.45 Uhr, befand sich ein Senior in seinem Wohnzimmer, als ein Unbekannter an die Fensterscheibe klopfte. Nachdem der Bewohner das Fenster kippte, gab der Mann an, am Dach des Hauses befinde sich ein Loch und Regenwasser dringe ein. Er sei Handwerker und könne den Schaden reparieren. Der Hausbesitzer ließ den Mann daraufhin durch die Haustür ein.

Gemeinsam begaben sie sich ins Obergeschoss. Im weiteren Verlauf hielt sich der Unbekannte zu mehreren Zeitpunkten unbeaufsichtigt im Haus auf, unter anderem, als er um eine Tasse Kaffee bat und sich der Geschädigte hierfür ins Erdgeschoss begab. Kurz darauf verließ der Täter das Anwesen in unbekannte Richtung.

Im Anschluss stellte der getäuschte Senior fest, dass aus einem Nachttisch Goldschmuck entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 45 bis 50 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß

athletische Figur und europäisches Erscheinungsbild

hatte gepflegten Backenbart, nach hinten gekämmte, braun-grau melierte Haare mit Geheimratsecken

war mit schwarzen Schuhen, schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet

sprach akzentfreies Hochdeutsch

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die am 10.02.2026 im Bereich der Stolzingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Verhaltenstipps der Polizei: