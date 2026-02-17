COBURG. Am frühen Samstagmorgen kam es im Hahnweg zu einem Brand in einem offenbar leerstehenden Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.

Gegen 4.25 Uhr stellte ein Zeuge einen Feuerschein aus dem Gebäude fest. Er rief in das Haus und klingelte an der Haustür, erhielt jedoch keine Reaktion Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen zunächst lediglich Rauch wahrnehmbar.

Die Feuerwehr öffnete die Hauseingangstür gewaltsam. Im ersten Obergeschoss stand ein Zimmer in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Anwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Haus bereits seit längerer Zeit leer stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kripo Coburg übernahmen die Ermittlungen zur unklaren Brandursache.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich des Hahnwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden. Die Kriminalpolizei Coburg bittet insbesondere auch um Hinweise, ob sich in der Vergangenheit unberechtigte Personen in dem leerstehenden Anwesen aufgehalten oder dort möglicherweise genächtigt haben.