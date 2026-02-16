0242 – Fazit nach Faschingsumzug in Rain (bereits lokal berichtet)

Rain - Der diesjährige Faschingsumzug in Rain verlief unter den Augen von etwa 8.000 Besucherinnen und Besuchern völlig friedlich und reibungslos.

Am Rande des Umzugs wurden durch die eingesetzten Fußstreifen der Polizei mehrere relevante Umstände festgestellt: Zunächst wurde gegen 16 Uhr eine 15-jährige Deutsche angetroffen, die sich infolge übermäßigen Alkoholkonsums übergeben musste und sich nicht mehr eigenständig zurechtfand. Sie wurde zunächst dem Sanitätsdienst und anschließend den verständigten Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen 16:35 Uhr wurde durch aufmerksame und ehrliche Jugendliche, die Bauchtasche einer 24-jährigen Deutschen aufgefunden und an eine Streife übergeben, welche im weiteren Verlauf die Tasche samt Inhalt an die Verliererin aushändigen konnte. Kurz bevor das Umzugsende das Bayerntor passiert hatte, gegen 16.45 Uhr, wurden mehrere alkoholisierte Jugendliche „auf frischer Tat“ festgestellt, wie sie an einem Wegweiser an der Ecke Hauptstraße / Schlossstraße so stark rüttelten, dass dessen Fundament beschädigt wurde. Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden, wird sich jedoch im unteren dreistelligen Bereich befinden. Die alkoholisierten Jugendlichen erhielten einen Platzverweis, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Mit Ende des Umzugs und der anschließenden Auflösung der Faschingsgesellschaften, verteilte sich das Faschingstreiben ab 17 Uhr auf zwei genehmigte Faschingsveranstaltungen sowie die Gastronomiebetriebe im Stadtgebiet. Die Hauptstraße blieb für den Fahrverkehr weiterhin und bis etwa 19 Uhr gesperrt, im Außenbereich hielten sich in der Spitze etwa 700 Besucherinnen und Besucher auf. Im Fasanenweg bzw. der dortigen Turnhalle am Schulzentrum, fand eine Faschingsparty mit etwa 800 Besucherinnen und Besuchern statt, die bis 22 Uhr andauerte.

Beim grundsätzlich friedlichen Partygeschehen in der Turnhalle mussten mehrere Streitigkeiten durch den Sicherheitsdienst und die vor Ort befindlichen Polizeikräfte geschlichtet werden. Unbelehrbare wurden durch den Sicherheitsdienst der Veranstaltung verwiesen. Um 18.25 Uhr kam es in der Turnhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Folge mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden. Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurden eingeleitet, die Beteiligten – allesamt Deutsche zwischen 20 und 25 Jahre alt – wurden der Veranstaltung verwiesen bzw. polizeiliche Platzverweise ausgesprochen. Zum Veranstaltungsende hin, gegen 21.30 Uhr, attackierte im Ausgangsbereich ein 25-jähriger Deutscher Partybesucher zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes massiv und verletzt diese durch mehrere Schläge ins Gesicht. Die Polizeikräfte vor Ort schritten unmittelbar ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Auch gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Party war für Ihn ebenfalls beendet. Die Geschädigten konnten vor Ort medizinisch betreut werden und wurden leicht verletzt.

Das Faschingstreiben im Außenbereich der Hauptstraße verlief störungsfrei und friedlich.

In einer Gaststätte in der Hauptstraße kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter einen stark reizenden Stoff versprühte. Die gut gefüllte Lokalität wurde daraufhin unverzüglich geräumt, nachdem mehrere Gäste über starke Atemwegsbeschwerden, Übelkeit und teilweise Erbrechen sowie Augenreizungen klagten. Das Verlassen des Lokals verlief ruhig und geordnet, so dass hierdurch keine weiteren Beeinträchtigungen zu beklagen waren. In der Folge wurde in Abstimmung der Sicherheitspartner vor Ort eine Betreuungs- und Verletztensammelstelle im Rathaus der Stadt Rain eingerichtet. Hier wurden etwa 30 Personen betreut, medizinisch versorgt und zum Vorgefallenen befragt. Letztlich wurden bis zum gestrigen Abend insgesamt 16 leichtverletzte Personen polizeibekannt, die allesamt nur ambulant behandelt werden mussten.

Am Einsatz beteiligt waren ca. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rain, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Rain, Kreisbrandrat und Stellvertreter, Kreisbrandmeister sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, der Leitende Notarzt und ca. 150 Rettungskräfte. Ebenso vor Ort kam der verständigte Bürgermeister der Stadt Rain, Karl Rehm, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.

Anhand der Befragungen vor Ort sowie eingegangener Hinweise wurden Überprüfungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt sowie ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in derzeit 16 Fällen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Geschädigte bzw. Zeugen des Vorfalls, die sich in der Lokalität selbst oder in unmittelbarer Nähe dieser aufgehalten haben, und Hinweise zum Tathergang, zum Täter oder zu sich in sonstiger Weise verdächtig verhaltenden Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rain in Verbindung zu setzen (tel. 09090 / 7007 – 0).