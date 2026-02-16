MANCHING, Lkr. Pfaffenhofen a.d.Ilm: Unbekannte entwendeten am gestrigen Sonntag einen Tresor aus einer Wohnung in der Ingolstädter Straße. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, den 15.02.2026 hebelten bislang unbekannte Täter zwischen 09:00 und 16:30 Uhr die Türe zu einer Wohnung auf. Ein dort aufgefundener Wandtresor wurde aus der Wand gerissen, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.Der Tresor wurde samt Inhalt gestohlen, der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Da die Tatörtlichkeit an der Umzugsstrecke des Manchinger Faschingsumzugs liegt, erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt Hinweise oder Bildmaterial mit Bezug zur Tat.

Zeugen nahmen zwischen 14:15 und 14:45 Uhr zwei verdächtige Männer in unmittelbarer Umgebung des angegangenen Objekts wahr. Die beiden Männer waren ca. 1,80 bis 1,90 m groß, schlank und trugen graue Sportanzüge sowie orangene Handschuhe und schwarze Masken. Sie gingen in Richtung Ortsmitte. Möglicherweise führten sie den entwendeten und mit einer karierten Decke abgedeckten Tresor mit sich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen zur Tat selbst, zu den beiden möglicherweise beteiligten Männern oder zum Verbleib des grauen Wandtresors unter der Telefonnummer 0841 / 9343-0 zu melden.