NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Im Zeitraum von Freitag, 13. Februar, 18 Uhr, bis Samstag, 14. Februar, 11 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu drei Schulen im Stadtgebiet und durchsuchten jeweils die Sekretariate. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich sowie einen Entwendungsschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person über jeweils eine Seiteneingangstüre gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule, einer Mittelschule sowie einer Realschule in Neustadt an der Waldnaab. In allen drei Fällen wurden die Räumlichkeiten der jeweiligen Sekretariate durchwühlt. Zudem wurde versucht, Geldbehältnisse gewaltsam zu öffnen. Der unbekannte Täter verursachte hierbei einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich sowie einen Entwendungsschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. wurden die Ermittlungen in allen drei Fällen übernommen, sowie umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. In den drei Fällen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der betroffenen Schulen, insbesondere in der Josef-Blau-Straße und der Bildstraße in Neustadt a.d. Waldnaab, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.