LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 16. Februar 2026, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Talstation der Brauneck-Bergbahn ein. Dabei wurde Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim ermittelt in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Sonntag, 15. Februar 2026, 23.50 Uhr, bis Montag, 16. Februar 2026, 5.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten der Talstation der Brauneck-Bergbahn. Nachdem die bislang Unbekannten rechtswidrig in die Räumlichkeiten eindrangen, entwendeten sie Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Tölz. Die Ermittlungen werden nun von Beamten des zuständigen Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich der Brauneck-Bergbahn (Talstation) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.