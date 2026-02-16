FREISING. In den Abendstunden des vergangenen Samstags, dem 14.02.2026, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Freising und erbeutet unter Vorhalt einer Schusswaffe mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 14.02.2026 betrat ein bislang unbekannter Täter kurz nach 20:00 Uhr den bereits geschlossenen Supermarkt. Die komplett dunkel gekleidete und maskierte Person hatte eine Schusswaffe bei sich. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die im Büro anwesenden Mitarbeiter auf, das Bargeld aus den Kassen und dem Tresor zu übergeben. Anschließend verließ er den Einkaufsmarkt und flüchtete unerkannt. Es wurde niemand verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Täter konnte nur sehr vage beschrieben werden:

Männlich, schlank, schwarzer Sportanzug, schwarze Schuhe, REWE-Stoffbeutel mit Traubenmuster

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Meldung sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 08122-968-0.