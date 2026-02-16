HOFSTETTEN. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hofstetten entstand in der Nacht auf den heutigen Montag hoher Sachschaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde mindestens eine Person durch Rauchgase verletzt.

Gegen 01:30 Uhr hatte eine 53-jährige Bewohnerin des Gebäudes den Brand auf dem Balkon des Hauses bemerkt. Sie alarmierte die beiden weiteren Bewohner des Hauses und alle konnten sich eigenständig ins Freie begeben. Die 53-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde noch vor Ort ambulant versorgt.

Die alarmierte Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen. Dennoch brannten der Wintergarten sowie der Balkon vollständig ab und auch der Dachstuhl wurde größtenteils durch die Brandeinwirkung beschädigt. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der noch unklaren Brandursache übernommen.