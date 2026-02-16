PASSAU. Nach der Schussabgabe auf einen 17-Jährigen Audi-Fahrer, der sich am Freitag, 13.02.2027 gegen 23.00 Uhr, einer Kontrolle durch die Polizeiinspektion Passau in der Regensburger Straße entzogen hat, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Passau und der Polizei Passau gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts u.a. eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gegen den Beamten wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts an.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-Fahrer gefährdet wurden, und Zeugen, die Beobachtungen zur Schussabgabe im Bereich Kapuziner-/Mühlthalstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 16.02.2026, 12.17 Uhr