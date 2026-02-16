PASSAU. Am Samstag (14.02.2026) fand ein Spaziergänger eine leblose Person auf einem Gehweg liegend. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Am Vormittag fand ein Spaziergänger im Passauer Ortsteil Maierhof eine leblose Person auf einem Gehweg. Umgehend verständigte Rettungskräfte sowie ein Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen. Es handelte sich um eine 81-jährige Frau, die im näheren Umfeld wohnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Veröffentlicht: 16.02.2026, 10.55 Uhr