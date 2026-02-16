EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Samstagabend (14.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung unter Bekannten, wobei eine 50-Jährige verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19.45 Uhr erschien ein 41-jähriger Deutscher bei der Polizei Eggenfelden und teilte mit, dass es wohl in der Wohnung einer 50-jährigen Bekannten zu einer Auseinandersetzung kam. Ein 46-Jähriger soll die 50-Jährige angegriffen, gewürgt und bedroht haben. Beamte der Polizei Eggenfelden trafen beide in der Wohnung an, der 46-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Die 50-jährige Litauerin verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht am Kopf.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntag (15.02.2026) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dabei wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines gefährlichen Körperverletzung erlassen und der 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

