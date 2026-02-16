SEESHAUPT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Sonntagnachmittag, 15. Februar 2026, verlor eine Bewohnerin (72†) eines Seniorenwohnheims in Seeshaupt ihr Leben, nachdem in ihrem Zimmer ein Feuer ausgebrochen war. Zwei Pflegehelfer und eine weitere Heimbewohnerin erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Sachschaden, den das Feuer anrichtete, wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Weilheim führt nun die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Sonntagnachmittag (15.02.2026) um kurz vor 16.30 Uhr schlug die Brandmeldeanlage in einem Seniorenwohnheim am Alten Postplatz in Seeshaupt Alarm. Von der Integrierten Leitstelle (ILS) wurden mehrere regionale Feuerwehren mit mehr als 100 Helfern und der Rettungsdienst mit Notarzt an den Einsatzort entsandt. Gleichzeitig fuhren auch mehrere Streifenwagenbesatzungen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Penzberg und umliegender Dienststellen an.

Der betroffene Gebäudeteil des Seniorenwohnheims wurde evakuiert. Zwei Pflegehelfer, welche zwischenzeitlich bereits in dem Zimmer im Erdgeschoß, in dem das Feuer ausgebrochen war, Löschversuche unternommen hatten, erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen. Der 72-jährigen Bewohnerin konnte leider nicht mehr geholfen werden, der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Eine weitere Heimbewohnerin erlitt ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung.

Durch den Brand entstand ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Penzberg traf am Einsatzort die ersten Maßnahmen. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache übernahm dann der Kriminaldauerdienst (KDD) für die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.