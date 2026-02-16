LKR. HOF. Beamte der Grenzpolizei Selb verzeichneten am Sonntagabend im Rahmen der Schleierfahndung zwei erfolgreiche Aufgriffe auf oberfränkischen Autobahnen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof.

Zunächst kontrollierten die Fahnder gegen 20 Uhr auf der BAB A72 bei Köditz einen Audi mit polnischer Zulassung, der mit mehreren Personen besetzt war. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Gramm Amphetamin. Der 31-jährige polnische Fahrer räumte den Besitz der Drogen ein. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der BAB A93 bei Gattendorf einen Opel mit polnischer Zulassung. Im Kofferraum entdeckten sie im Rucksack des 47-jährigen polnischen Fahrers Dopingmittel in nicht geringer Menge. Mit den aufgefundenen Ampullen wurde der gesetzliche Grenzwert um mehr als das Doppelte überschritten.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen.