WEIDEN I.D.OPf / MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz und der Grenzpolizeigruppe Waldsassen einen mutmaßlichen Drogendealer am Bahnhof in Marktredwitz festgenommen. Dabei beschlagnahmten die Beamten eine größere Menge an Heroin sowie geringe Mengen an Kokain. Der mutmaßliche Rauschgifthändler wurde in Haft genommen.

Am 12. Februar 2026 wurde am Bahnhof in Marktredwitz ein 35-jähriger Iraner durch Kräfte der Grenzpolizeigruppe Waldsassen festgenommen. Der Mann geriet bereits einige Zeit davor, nach einem Hinweis von der Bundespolizei, in den Fokus der Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. Demnach stand er im Verdacht, größere Mengen an Heroin und Kokain aus Norddeutschland zu beschaffen und an verschiedene Abnehmer im Raum Weiden i.d.OPf. zu verkaufen.

Am vergangenen Donnerstag, 12. Februar, stellten die Ermittler der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. fest, dass sich der 35-jährige Iraner von Weiden i.d.OPf. auf den Weg nach Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) machte. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Ermittlungen verdichteten sich sehr schnell dahingehend, dass der Tatverdächtige sich in Halle mit Rauschgift eindeckt und es im Zug nach Weiden i.d.OPf. bringen wird.

Die Einsatzkräfte nutzten den Umstieg in Marktredwitz und griffen zu. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Durchsuchung des 35-Jährigen in der Dienststelle der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. fanden die Beamten schließlich insgesamt sechs Folienplomben in seiner Unterhose versteckt. Fünf Plomben enthielten Heroin in einer Gesamtmenge von ca. 20 Gramm, eine Plombe enthielt eine geringe Menge an Kokain.

Der 35-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des illegalen Handels mit Heroin und Kokain. Der Iraner wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. sind damit noch nicht abgeschlossen, es müssen unter anderem die beschlagnahmten Beweismittel noch spurentechnisch untersucht und ausgewertet werden.