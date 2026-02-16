RIMBACH, LKR. CHAM. Gestern Abend wurde ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Cham beim Öffnen seiner Haustür Opfer eines Messerangriffs. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Nachdem es am gestrigen Freitag, 13.02.2026, gegen 22:40 Uhr an der Tür seines Wohnhauses in Rimbach klingelte, wurde der 30-jährige Hausbewohner beim Öffnen der Tür unvermittelt mit einem Messer angegriffen.

Der mutmaßliche Täter, ein 35-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Cham stammender Mann, flüchtete im Anschluss an die Tat mit seinem PKW.

Wenig später verunfallte dieser und fuhr unweit des Tatorts gegen eine Hausmauer.

Der Beschuldigte konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und betrat daraufhin eine nahegelegene Gaststätte, wo er wenig später von den alarmierten Polizeikräften festgenommen werden konnte.

Der 35-Jährige wurde im Laufe des heutigen Vormittags auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Durch die Messerattacke erlitt das Opfer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Beschuldigte wurde ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Bei beiden handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat noch in der Nacht die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

Derzeit wird von einer Beziehungstat ausgegangen.