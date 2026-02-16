REGENSBURG. Am Sonntag, 15.02.2026, um 22.57 Uhr, wurde die Polizeieinsatzzentrale wegen eines Wohnungsbrandes verständigt. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Am späten Sonntagabend brach in einem Regensburger Mehrparteienhaus in der Michael-Burgau-Straße ein Brand aus. Ein 73-jähriger Bewohner welcher Rauchgas eingeatmet hatte, musste durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht. In dessen Wohnung fand man später einen Campinggaskocher, welcher möglicherweise brandursächlich gewesen sein dürfte. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls durch die Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gerettet.

Im Zuge der Löschmaßnahmen mussten rund 30 Bewohner aus dem Brandanwesen evakuiert werden. Die Bewohner konnten sich in einem kurzfristig organisierten Bus der Regensburger Verkehrsbetriebe aufwärmen. Gegen 01.00 Uhr konnte dann ein Teil der Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Eine Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die PI Regensburg Süd übernommen. Ein Brandermittler der KPI Regensburg wird am Folgetag die PI Regensburg im Rahmen einer Brandortbegehung hierbei unterstützen.