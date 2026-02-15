LINDENBERG. Am Nachmittag des 15.02.2026 fanden im Löwensaal in Lindenberg eine Wahlkampfveranstaltung der AfD sowie zeitgleich zwei angemeldete Versammlungen im Stadtpark und auf dem Stadtplatz statt.

Die Wahlkampfveranstaltung der Partei AfD fand im Löwensaal statt. Zur etwa gleichen Zeit fand eine angemeldete Versammlung zur „aktuellen Politik, Wehrpflicht, Krieg und Migration, Rente und der Wirtschaftslage“ am Unteren Stadtplatz statt. Außerdem fand zeitgleich eine Gegenkundgebung zur Wahlkampfveranstaltung im Stadtpark mit einem anschließenden Demonstrationszug durch Lindenberg und einer Abschlusskundgebung am Oberen Stadtplatz statt.

An der Wahlkampfveranstaltung nahmen rund 600 Personen teil. An der Gegenversammlung und dem Demonstrationszug nahmen etwa 3.500 Teilnehmer teil. Die Versammlung am Unteren Stadtplatz besuchten ca. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sowohl die Versammlungen, als auch die Wahlkampfveranstaltung verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und es kam nur zu vereinzelten Störungen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Versammlungsteilnehmer war eine Vielzahl von Straßen in der Lindenberger Innenstadt für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Zum Schutz der Veranstaltung und der beiden Versammlungen waren weit über 100 Einsatzkräfte des zuständigen Polizeipräsidiums sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Bereits im Vorfeld wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, insbesondere der Stadt Lindenberg und dem Landratsamt Lindau, getroffen. (PP Schwaben Süd/West)

