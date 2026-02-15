EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. Eine 81-jährige Frau wurde Opfer eines Callcenterbetrugs. Unbekannte Täter brachten sie mit einem Schockanruf dazu, Gold im hohen Wert zu übergeben.

Die Täter kontaktierten die Seniorin telefonisch und gaben an, eine nahe Angehörige befinde sich im Krankenhaus und benötige dringend Geld für eine Behandlung. Unter diesem Vorwand setzten sie die Frau unter Druck und brachten sie letztlich dazu, der Finanzierung der Behandlung zuzustimmen.

Am 13. Februar 2026 gegen 11.30 Uhr übergab die 81-Jährige in der Straße In der Peunt in Ebermannstadt ein Kilogramm Gold im Wert von etwa 132.000 Euro an einen bislang unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die am 13. Februar gegen 11.30 Uhr im Bereich In der Peunt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.