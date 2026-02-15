PEGNITZ, SCHNABELWAID, LKR. BAYREUTH. Unbekannte Täter versuchten innerhalb weniger Tage in drei Einfamilienhäuser einzubrechen. In einem Fall erbeuteten sie Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise.

Zwischen 10. Februar, 9 Uhr, und 13. Februar, 16 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Thoma-Straße in Pegnitz ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie in diesem Fall nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Etwa 400 Meter entfernt kam es am 13. Februar zwischen 11 Uhr und 20 Uhr in der Schubartstraße zu einem weiteren Einbruch. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus. Sie entwendeten mehrere hochwertige Gegenstände sowie Bargeld. Der Entwendungsschaden ist erheblich und noch nicht abschließend beziffert.

In Schnabelwaid versuchten Unbekannte zwischen 9. Februar, 10 Uhr, und 13. Februar, 18.30 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Zum Felsenkeller einzudringen. Sie scheiterten beim Aufhebeln einer Kellertür. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bayreuth führte in allen drei Fällen die Spurensicherung durch und übernahm die ersten Ermittlungen.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.