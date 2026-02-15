Mit einem beeindruckenden Erfolg hat Magdalena Matschina für die Bayerische Polizei einen historischen Moment geschaffen: Gemeinsam mit ihrem Team sicherte sie sich die Goldmedaille in der Rodel-Teamstaffel. Im olympischen Eiskanal von Cortina d’Ampezzo setzte sich das deutsche Team mit einer herausragenden Leistung und einem neuen Bahnrekord durch.

Dieser Sieg markiert die erste olympische Goldmedaille für die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei – ein echter Meilenstein in der Geschichte unserer Polizeisportler. Es ist bereits die dritte Medaille für die Bayerische Polizei bei den Olympischen Winterspielen 2026: Nach der Bronze-Medaille von Philipp Nawrath im Biathlon und der Silbermedaille von Magdalena Matschina im Rodel-Doppelsitzer. Diese Erfolge unterstreichen eindrucksvoll die herausragende Qualität und das Engagement der Spitzensportler der Bayer. Polizei, die nicht nur als Athleten, sondern auch als Kolleginnen und Kollegen glänzen.

Die gesamte Polizeifamilie gratuliert Magdalena Matschina herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und ist stolz auf ihre Leistung. Ihr Sieg ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Bayerische Polizei nicht nur im Dienst, sondern auch im internationalen Spitzensport Maßstäbe setzt.